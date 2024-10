Spór o debiutanta po meczu kadry. Padły mocne słowa, zareagował Zieliński

Sceptycznie do występu 19-latka podeszli także goście studia TVP Sport. W język nie gryzł się zwłaszcza Jakub Wawrzyniak. "Przy dwóch sytuacjach, w której Rafael Leao ma dwa fantastyczne rajdy w pierwszej połowie, kiedy trafia w słupek i piłka wraca do Cristiano Ronaldo, to był moment, który on mógł to na środku pola przerwać. Brutalnie wziąć go w pół, żółta kartka, melduje się. (...) Może w tej sytuacji był za wolny. W drugiej połowie też jest jednak połowa sytuacja i znów jest obok, nic nie robi. (...) Może ci zabraknąć umiejętności. Może faktycznie głowa lata lewo, prawo, bo tak dzisiaj Portugalia grała. W jakiś sposób musisz jednak zaakcentować swoją obecność" - grzmiał były defensor.

