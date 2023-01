"Piotr Zieliński i Nicola Zalewski pięknie promują nasz język za granicą" - kpią internauci po tym, jak dwóch reprezentantów Polski starło się tunelu prowadzącym na mecz AS Roma - SSC Napoli. Grube słowa, jakie wymienili pewnie nie są zrozumiałe dla Włochów, ale Polacy wiedzą, co ich reprezentanci do siebie krzyczeli.