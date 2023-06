My, Polacy, nie mamy tak wielu wybitnych zawodników. Nie jesteśmy takim narodem jak Chorwacja, gdzie przy 4 milionach mieszkańców pojawiło się więcej zawodników, którym piłka nie przeszkadza. U nas był to Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Grosicki, Lewandowski, Zieliński. Dzisiaj widzieliśmy to najlepiej. My jesteśmy narodem, który musi się bronić i liczyć na cud. Wygraliśmy, bo mieliśmy Wojtka Szczęsnego. Czy my graliśmy dobrze w piłkę? No nie graliśmy

~ punktował