Sousa "namiesza" w głowie Kuleszy? Jest mocny kandydat! "To być może on"

Czy Paulo Bento zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Doświadczony trener nie chciał odnieść się do ewentualnego angażu w Polskim Związku Piłki Nożnej. Paulo Pereira - komentator stacji CNN Portugal - przedstawia swojego rodaka w pozytywnym świetle, zestawiając go... z byłym trenerem "Biało-Czerwonych" - Paulo Sousą. - W przeciwieństwie do niego jest typowym selekcjonerem. Ma duże doświadczenie i zna się na prowadzeniu drużyn narodowych - przyznał znany dziennikarz z Półwyspu Iberyjskiego.