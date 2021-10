Sousa "na dywaniku" u Kuleszy? Prezes ujawnia szczegóły

W piątek doszło do zapowiadanego przez Interię spotkania prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy z selekcjonerem reprezentacji Polski - Paulo Sousą. Portugalski szkoleniowiec porozumiał się z szefem polskiej federacji w sprawie warsztatów dla polskich trenerów. Reprezentacja Polski już w sobotę zagra z San Marino w kwalifikacjach do mundialu w Katarze. Transmisja meczu od godziny 20.45 w Polsacie Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. MŚ. Paulo Sousa o pożegnaniu Fabiańskiego i powołaniu dla Casha. Wideo INTERIA.TV