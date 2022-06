Smuda odsłania kulisy Euro 2012! "Chcieli mi roznieść szatnię!"

Michał Białoński, Interia: Mija 10 lat od Euro 2012. Jakie ma pan wspomnienia?

Franciszek Smuda, selekcjoner reprezentacji Polski podczas Euro 2012: Cały czas mam refleksje, czy można było osiągnąć więcej, przede wszystkim wyjść z grupy. Nie mieliśmy wówczas tak mocnej i licznej kadry, jak to jest obecnie, ale i tak powinniśmy awansować.

Dlaczego się nie udało?

- Zaczęliśmy niefortunnie, od remisu 1-1 z Grecją.

Na dodatek największym bohaterem był rezerwowy bramkarz Przemysław Tytoń, który obronił rzut karny.

- Nie można powiedzieć natomiast, że to był zły mecz. Zwłaszcza pierwsza połowa nam się udała. Do dziś pamiętam zaduch, w jakim graliśmy to spotkanie. Wszystko przez to, że nie mogli otworzyć dachu nad Narodowym.

To prawda, pana brat nie wytrzymał i opuścił przez to stadion w przerwie.

- Decydowały niuanse, które albo pomogły albo zaszkodziły. Każdy mnie dziś pyta, czy mogliśmy zrobić więcej. Gdybyśmy z Czechami, przy stanie 0-0, wykorzystali trzy naprawdę klarowne sytuacje, typowe "patelnie", to byśmy wygrali i awansowali.

Pamiętajmy, że nie mieliśmy wtedy tak mocnej kadry jak ta obecna. To był początek po Leo Beenhakkerze, gdy wielu wartościowych zawodników zakończyło karierę reprezentacyjną i trzeba było budować skład na nowo. Bazując na tercecie z Borussii Dortmund: Błaszczykowski - Lewandowski - Piszczek, bo to była największa siła naszej kadry.

Dziś takiego tria nie mamy. Piszczek z Błaszczykowskim nie występują już w kadrze.

- Ale w tej chwili w samej włoskiej Serie A grywa po 14 piłkarzy. A za moich selekcjonerskich czasów grał tam jeden.

Nie żałuje pan, że wprowadził za dużo naturalizowanych piłkarzy, których określano później "farbowanymi lisami"? Sebastian Boenisch czy Damien Perquis po Euro 2012 nie zaistnieli w kadrze. Ludovic Obraniak kariery wielkiej również nie zrobił, nie wspominając o Adamie Matuszczyku.

- Ok, teraz się łatwo mówi, ale proszę mi powiedzieć, kogo ja miałem wziąć w 2012 roku?

Na lewą obronę pretendował Jakub Wawrzyniak, który żartował, że jest zmiennikiem zawodnika, który nie istnieje.

- Obrońców nie mieliśmy prawie w ogóle.

Kamil Glik rozegrał niezły sezon w Serie B, pan dał mu szansę w końcówkach meczów towarzyskich z Meksykiem i Niemcami.

- Na zgrupowanie przed samym Euro 2012 przyjechał kontuzjowany.

To prawda, ostatni mecz ligowy w Torino rozegrał na początku maja, w czterech spotkaniach kończących sezon nie wystąpił z powodu kontuzji.

- Nasz wybór był naprawdę niewielki.

A czy drużyna nie spaliła się mentalnie? Ona miała dobre początki meczów, zarówno z Grecją, jak i z Czechami. Ale później, gdy emocje opadły, obniżał się też poziom jej gry.

- Na pewno jest w tym źdźbło prawdy, jeśli nie więcej. Zwłaszcza w meczu z Czechami. Każdy był w nim napakowany emocjami po dobrym meczu z Rosją. Być może to powinienem utemperować. Oni naprawdę byli tak naładowani, że chcieli mi szatnię roznieść. Mieli ogromną chęć wygrania meczu. Było to od razu widać.

Smuda o Euro 2012: Solan? Chcieliśmy ograniczyć ryzyko nietrafienia z formą. Sam mogłem przygotowywać

Za przygotowanie fizyczne odpowiadał Amerykanin Barry Solan. Później się okazało, że on nigdy wcześniej nie pracował z piłkarzami, tylko z żeglarzami. Skąd go pan wytrzasnął?

- To była nasza wspólna decyzja - moja i zarządu PZPN-u. Chcieliśmy ograniczyć ryzyko nietrafienia z formą na mistrzostwa Europy. Dlatego sięgnęliśmy po fachowca z USA. Polecił nam go amerykański fizjolog, który przygotowywał wówczas piłkarzy Bayernu Monachium. Bayern świetnie się prezentował przy tym Amerykaninie. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z pomocy fachowca przez niego poleconego.

Człowiek nie chciał popełnić błędu. Zresztą nie zgodzę się z zarzutem, że drużyna na Euro 2012 była źle przygotowana. Tego absolutnie nie można nam zarzucić. Natomiast po upływie czasu twierdzę, równie dobrze mogłem sam przygotować zespół, bo miałem w tym niemałe doświadczenie. Moje drużyny zawsze dobrze wyglądały zarówno wcześniej, jak i później. Graliśmy Euro we własnym kraju, więc chcieliśmy wszystko zrobić jak najlepiej. Dlatego sprowadziliśmy Amerykanów do przygotowań.

Pewnie jest pan dumny z tego, że na sto procent postawił na Roberta Lewandowskiego, a Jakuba Błaszczykowskiego mianował kapitanem kadry? U Leo Beenhakkera 20-, 21-letni wówczas "Lewy" był piłkarzem wchodzącym, u pana został wiodącym.

- Trio z Borussii plus Szczęsny to był trzon kadry. Resztę musieliśmy dobierać.

Pamiętam, że przed wyprawą do Ameryki na mecze z USA i Ekwadorem, to ciężko nam było zebrać 16 zawodników. Takie były czasy. Teraz trener Michniewicz powołuje prawie 40 zawodników, bo jest w kim wybierać. Arek Milik czy Piotrek Zieliński mieli wtedy po 18 lat i dopiero dojrzewali do seniorskiej piłki. Teraz, jak na pstryknięcie palca, masz ogrom piłkarzy. Franciszek Smuda

Czyli nie czułby pan niedosytu, gdyby się udało chociaż z drugiego miejsca wyjść z grupy?

- Zarówno szanse na to, jak i emocje były do końca. Dziś tak to jednak wygląda tak, że nam nie wyszło.

Rozmawiał: Michał Białoński, Interia