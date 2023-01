Wśród zagranicznych kandydatów wymieniano m.in. Vladimira Petkovicia czy Paulo Bento. Wygląda jednak na to, że " Biało-Czerwonych " przejmie rodak tego drugiego, Fernando Santos . To przynajmniej sugerują ostatnie wydarzenia.

Fernando Santos w Warszawie! Jutro zjawi się na Narodowym wraz z Kuleszą?

68-latek, do niedawna prowadzący zespół Portugalii, w poniedziałek wylądował bowiem w Warszawie, o czym jako pierwszy doniósł Kacper Sosnowski z portalu sport.pl. Trudno sądzić, żeby miał być to zupełny przypadek i zbieg okoliczności, choć wciąż musimy jeszcze czekać na oficjalne potwierdzenie.

To nadejdzie dokładnie we wtorek, 24 stycznia. Wówczas to - równo o godz. 13.00 - na stadionie PGE Narodowym rozpocznie się oficjalna konferencja, w czasie której prezes PZPN Cezary Kulesza zaprezentuje nowego trenera naszej reprezentacji. Przed Fernando Santosem - jeśli to faktycznie on przejmie stery drużyny - już niebawem pierwsze poważne zadanie: walka o awans na Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech. Eliminacje do turnieju rozpoczną się dla "Biało-Czerwonych" dokładnie 24 marca o wyjazdowej potyczki z Czechami.