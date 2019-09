O godz. 18 rozpoczął się ostatni trening reprezentacji Polski przed spotkaniem ze Słowenią. W zajęciach w końcu wziął udział Kamil Glik.

Stoper AS Monaco na zgrupowanie reprezentacji przyjechał z urazem mięśniowym. Później udał się na badania oraz przechodził zabiegi rehabilitacyjne. Przed każdym treningiem selekcjoner Jerzy Brzęczek miał nadzieję, że już zobaczy na murawie Glika, ale cały czas było to odkładanie w czasie.

Środkowy obrońca trening z reprezentacją zaczął dopiero w czwartek, czyli niewiele ponad dobę przed spotkaniem. Podczas pierwszego kwadransa zajęć, dostępnego dla mediów, nie dało się jednak stwierdzić, czy piłkarz AS Monaco jest gotowy do gry.

- Decyzję, czy zagra, podejmiemy po treningu. Dopiero wtedy będziemy mogli stwierdzić, czy będzie gotowy - podkreśla selekcjoner Jerzy Brzęczek.

W tej sytuacji niekwestionowane miejsce w pierwszym składzie ma Jan Bednarek, który w przypadku braku Glika będzie pretendował do roli lidera polskiej defensywy.

- Ale my potrzebujemy 11 liderów, a nie jednego. Nie patrzymy kto gra, tylko na 100 proc. przygotowujemy się do spotkania. Nie chcemy mieć 2-3 liderów, tylko 11 gości, którzy wiedzą po co wychodzą na boisko - podkreśla Bednarek.

Ze Słowenii Piotr Jawor i Michał Białoński

