- Musimy walczyć i patrzeć na siebie. Tylko w taki sposób możemy pokonać Polaków - mówi przed piątkowym spotkaniem Jan Oblak, bramkarz reprezentacji Słowenii. Mecz o godz. 20.45, relacja w Interii.

Oblak dziś uznawany jest za czołowego bramkarz świata, a to oznacza jedno - w piątek wieczorem będzie miał absolutnie godnego rywala w osobie Roberta Lewandowskiego.

- To jeden z najlepszych napastników w Europie. Ma dużo mocnych stron, jest zawodnikiem kompletnym zarówno w defensywie, jak i ofensywie - komplementował Polaka słoweński bramkarz.

Oblak nie był jednak zachwycony, gdy jeden z dziennikarzy zapytał go o to, jak czuje się jako gwiazda słoweńskiej piłki. Bramkarz Atletico Madryt uznał to za pytanie prywatne, które raczej nie dotyczy meczu.

- Koncentruje się tylko na swojej pracy, być w piątek dać z siebie maksa, bo czeka nas bardzo trudne spotkanie - podkreśla Oblak.

- W porównaniu z poprzednim rokiem w naszym zespole wiele się jednak zmieniło. Wówczas mieliśmy wiele pechowych momentów, ale teraz w każdym meczu chcemy wypaść pozytywnie. Chcę pomóc Słowenii, naszym zawodnikom, a nawet naszemu selekcjonerowi. Wszystko po to, byśmy w meczu z Polską wypadli jak najlepiej - dodaje.

Ze Słowenii PJ i MiBi