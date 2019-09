Do niecodziennych zdarzeń dochodziło podczas przedmeczowej konferencji selekcjonera Słowenii Matjaża Keka. Ze wsparciem dla tłumacza podążył sam red. Dariusz Szpakowski z TVP, a Kek napominał mężczyznę zajmującego się przekładem na polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Słowenii Matjaż Kek przed meczem z Polską: Nie bądźcie tacy pewni INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Słowenia - Polska!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

- A być może ci selekcjonerzy, którzy są wyżej w tabeli, są lepsi ode mnie - gdy młody mężczyzna zaczął tłumaczyć te słowa Matjaża Keka, trener go napomniał. Nie wiadomo, czy w żartach czy na poważnie, w każdym razie, tłumacz zaczął zważać na to, co mówi:

- Nie pomyślcie nic złego, to było żartem - wyhamował sympatyczny, lecz ustawiony do pionu mężczyzna, któremu często brakowało polskich słów, ale z pomocą spieszył mu siedzący wśród żurnalistów red. Dariusz Szpakowski z TVP.

Trener Kek nie błysnął, gdy po wypowiedzeniu ostatniej kwestii, bez czekania na polski przekład jego słów, opuścił salę konferencyjną.

Na obu spotkaniach z trenerami było tylu dziennikarzy (m.in. dzięki bogatej polskiej delegacji), że Słoweńcy aż robili zdjęcia zapełnionej po brzegi sali.

Ogólnie gospodarze jutrzejszego meczu mają rozbudzone nadzieje po wyjazdowej wygranej 5-0 z Łotwą. Szczycą się też tym, że wreszcie doczekali się gwiazdy światowego formatu, w osobie Jana Oblaka. Wyceniany na 100 mln euro bramkarz Atletico Madryt przyćmił gwiazdę FC Porto z lat 90 XX wieku - Zlatko Zahovicia.

MB, PJ Lublana

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2020