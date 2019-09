​- Przyjechaliśmy tu jako faworyt, a wyjeżdżamy bez punktów - kręcił głową po meczu ze Słowenią Kamil Grosicki, skrzydłowy reprezentacji Polski, któremu dodatkowo sędzia nie uznał bramki.

- Mecz zaczęliśmy nawet nieźle, ale straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry... Przyjechaliśmy tu jako faworyt, ale przez słabszą grę wyjeżdżamy bez punktów. Nie mieliśmy żadnej sytuacji, więc ciężko o jakąkolwiek zdobycz - analizował po meczu Grosicki

Zawodnik Hull City zdobył nawet bramkę, ale sędzia dopatrzył się wcześniej faulu Roberta Lewandowskiego. Grosicki obejrzał powtórkę tej sytuacji i nie ma wątpliwości:

- Takich fauli się nie gwiżdże, to była walka w powietrzu... Jakby byłby VAR, to może sędzia inaczej by zareagował - mówił Grosicki.

Mimo porażki Polacy cały czas są liderami grupy, ale już w poniedziałek zmierzą się na Stadionie Narodowym z Austrią, która ma tylko trzy punkty mniej.

- Dobrze, że wkrótce gramy kolejny mecz. Nie ma czasu na załamywanie się, bo wiemy, że w tabeli zrobiło się bardzo ciekawie i parę zespołów będzie walczyło o awans - przyznaje Grosicki.

MiBI, PJ, Lublana

Zdjęcie Kamil Grosicki (z prawej) kontra Roman Bezjak / PAP/EPA