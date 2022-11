Grzegorz Krychowiak tuż po wygranym przez reprezentację Polski meczu z Chile (1:0) odniósł się do fatalnego stylu, jaki zaprezentowali podopieczni Czesława Michniewicza. Pomocnik z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nasza drużyna "tak będzie grać, bo to przynosi efekt", czym wyraźnie podzielił kibiców. Do jego słów odniósł się Robert Lewandowski, częściowo... przyznając mu rację. "Nie ma co oczekiwać, że będziemy reprezentacją, która będzie grać finezyjną piłkę" - przyznał.