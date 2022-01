Sławomir Peszko wskazał swojego faworyta na selekcjonera. "Bardzo bym tego chciał"

Saga z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski zdaje się nie mieć końca. Poszukiwania następcy Paulo Sousy wciąż trwają. Zarząd PZPN na dzisiejszym posiedzeniu wciąż nie podjął wiążącej decyzji.

Nowy trener reprezentacji Polski? Saga trwa

W ostatnich dniach wydawało się, że "pewniakiem" do pracy z kadrą jest Adam Nawałka. Dla szkoleniowca byłby to wielki powrót do drużyny narodowej, którą prowadził w latach 2013-2018. Sytuacja niespodziewanie się skomplikowała. "Przegląd Sportowy" sugeruje, że faworytem władz PZPN jest Andrij Szewczenko.



Sławomir Peszko zabrał głos w tej sprawie. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się na łamach "Przeglądu Sportowego". Były kadrowicz ma swojego faworyta. Jak przekonuje, kadra znów powinna trafić w ręce trenera Nawałki.





Sławomir Peszko ma swojego faworyta. Były kadrowicz stawia na Adama Nawałkę

- Kibicuję, aby to był trener Nawałka. Bardzo bym tego chciał. Wiem, że wraz ze swoim sztabem zrobi wszystko, by pomóc tej drużynie - oznajmił "Peszkin".



"Biało-Czerwoni" do walki o mundial w Katarze staną pod koniec marca. Wtedy zmierzą się na wyjeździe z Rosją. Jeśli pokonają "Sborną", na swojej drodze spotkają zwycięzcę pojedynku Szwecja - Czechy.