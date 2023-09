Skorupski wypadł z kadry po słowach Lewandowskiego? Kapitan zabrał głos

Lewandowski i Kwiatkowski ucinają spekulacje. Skorupski wypadł ze zgrupowania przez uraz kostki

- Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy zszokowani, o czym on opowiadał i dlaczego to powiedział. Po tym wywiadzie spotkaliśmy się całą drużyną i zadaliśmy pytanie: Łukasz, czy ktoś się kłócił, czy my o czymś nie wiemy? On powiedział, że został źle zrozumiany i nie użył takich słów - skomentował kapitan reprezentacji Polski.