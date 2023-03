Łukasz Skorupski: Wiedzieliśmy, że kibice mogą być wkurw***i

Reprezentacja Polski na mistrzotwach świata w Katarze po raz pierwszy od 36 lat przeszła fazę grupową, odpadając w 1/8 finału z późniejszym finalistą, Francją. Po powrocie kadry do kraju wybuchła jednak afera dotycząca kłótni wewnątrz zespołu spowodowanych niejasnościami co do podziału ewentualnej premii za występ na mundialu. Pojawiało się wiele różnych wersji wydarzeń, ale żaden z piłkarzy obecnych wtedy w zespole nie wypowiedział się szerzej na temat szczegółów tegoż konfliktu. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" robi to Łukasz Skorupski.