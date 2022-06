Skorupski na dłużej we Włoszech. Nowy kontrakt i podwyżka

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Torey Defalco - najlepsze akcje w sezonie PlusLigi 2021/2022. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Fenucci przyznał, że pierwszą sprawą, którą chciał załatwić po urlopie było przedłużenie kontraktów z dwójką kluczowych graczy klubu z Bolonii - Łukaszem Skorupskim i kapitanem zespołu, ofensywnym pomocnikiem Roberto Soriano. Umowy obu wygasają w 2023 r.

W przerwie letniej w klubie Skorupskiego doszło do sporych zmian. Polak ma nowego dyrektora sportowego Marco Di Vaio. Były środkowy napastnik klubu Emilii-Romanii zajął miejsce Riccardo Bigona. Posadę utrzymał trener Sinisa Mihajlović, który ma w Bolonii pozostać jeszcze przez co najmniej rok.

Teraz klub wziął się za rozmowy z piłkarzami. Podczas konferencji prasowej Fenucci podkreślił tę kwestię.

- Mamy kilku graczy, którym wygasną umowy w ciągu najbliższych dwóch lat. Chcemy się natychmiast zabezpieczyć przyszłość w naszym klubie Skorupskiego i Soriano - zapewnił Włoch.

Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2023 r. Klub zaproponował mu przedłużenie umowy o kolejne dwa lata i podniesienie pensji do ok. miliona euro za sezon. FC Bologna zapowiedziała, że w ciągu kilku dni ogłosi to oficjalnie.

Bohater meczu z Holandią w Rotterdamie (2:2) w Bolonii gra od czterech lat. W ostatnim sezonie wystąpił w 36 z 38 meczów ligowych. 12 razy zachował czyste konto. Bologna zajęła 13. miejsce w Serie A, które było dla klubowych władz sporym rozczarowaniem.

W przyszłym roku minie 10 lat odkąd przeniósł się do Włoch z Górnika Zabrze. Zanim w 2018 r. trafił do Bolonii występował w Romie i na wypożyczeniu z tego klubu do Empoli.

W Serie A Skorupski zagrał łącznie 211 spotkań, w których 49 razy zachował czyste konto. Z Polaków więcej występów we włoskiej ekstraklasie ma tylko Piotr Zieliński (298).