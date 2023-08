Skandaliczna decyzja PZPN. Szeregowy pracownik obarczony winą za wpadkę

PZPN szybko musiał gasić kolejny pożar w swoich strukturach. Do sprawy momentalnie odniósł się Tomasz Kozłowski , dyrektor departamentu komunikacji i mediów w związku.

Wtórował mu także sekretarz generalny, Łukasz Wachowski . "Szanowni Państwo, dołączam się do słów Tomasza. Mogę jedynie dodać, że osoby odpowiedzialne za wyselekcjonowanie tego ujęcia, przygotowanie klipu oraz nadzór nad jego powstaniem poniosą konsekwencje służbowe. W PZPN nie ma miejsca na takie pomyłki i promowanie ludzi wykluczonych ze sportu za korupcję " - dodał.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" władze PZPN szybko znalazły kozła ofiarnego całej sytuacji. Jest nim archiwista pracujący w związku, którego zadaniem było znaleźć odpowiedniego fragmenty do zmontowania materiału. Miał on zostać poinformowany telefonicznie o tym, że nie zostanie z nim przedłużona wygasająca z końcem sierpnia umowa o dzieło łącząca go z PZPN. Według ustaleń Włodarczyka archiwista otrzymał "z góry" konkretną listę meczów, z których miał wyciąć fragmenty. Nie wiemy, czy w jego zakresie obowiązków była znajomość wszystkich skazanych za korupcję osób z polskiego środowiska piłkarskiego (szczególnie tych sprzed blisko 20 lat), ale na pewno "góra" związku zlecająca takie zadanie powinna uzbroić się w czujność, szczególnie przy obecnej wizerunkowej sytuacji.