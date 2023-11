Skandaliczne sceny tuż po meczu, ochrona w akcji. Tajemniczy gest Polaków

Tuż po remisie 1:1 z Czechami na PGE Narodowym - który zamknął nam drogę do bezpośredniego awansu na PGE Narodowy - reprezentanci Polski zebrali się na środku boiska na krótkiej "naradzie". Co padło z ich ust? To na razie pozostanie tajemnicą. Co warte podkreślenia, podczas gdy nasi piłkarze stali w okręgu... podbiegło do nich dwóch młodych fanów z trybun. Interweniować musiała ochrona, która w "akompaniamencie" gwizdów odprowadziła ich na miejsca.