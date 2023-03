Wywiad Skorupskiego wstrząsnął kadrą

Jak usłyszeliśmy, powodem zdecydowanej reakcji Santosa był wywiad, jaki w przeddzień zgrupowania ukazał się na łamach portalu Onet.pl. W rozmowie przeprowadzonej przez Łukasza Olkowicza padło wiele zdań dotyczących sytuacji wewnątrz reprezentacji podczas mistrzostw świata, a także "afery premiowej". To natomiast sprawiło, że słowa Skorupskiego nie schodziły z czołówek stron internetowych. Nie schodził także z ust kadrowiczów, którzy - to tajemnica poliszynela - są zirytowani otwartością swojego kolegi.

Debiutant na konferencji

Santos zarządził milczenie

Większej wylewności nie można spodziewać się także po innych piłkarzach, a to dlatego, że... nie będzie ku temu okazji. Zarówno we wtorek, jak i w środę, PZPN nie zaplanował żadnych aktywności medialnych. Zawodnicy zasiądą za konferencyjnym stołem dopiero w czwartek, tuż przed wylotem do Pragi. I to wszystko.