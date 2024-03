Show Polaków, a potem nagły wybuch złości. Kluczowe fakty dla Lewandowskiego i spółki

Reprezentacja Polski zgotowała w czwartek swoim kibicom bezbłędne show na PGE Narodowym... do czasu. Robert Lewandowski i spółka nie uniknęli bowiem wpadki, po której w naszej "szesnastce" doszło do wybuchu złości Wojciecha Szczęsnego. Mimo to pewnie wygraliśmy 5:1 i zagramy z Walią w finale baraży. Oto trzy najważniejsze wnioski po czwartkowym meczu Polska - Estonia.