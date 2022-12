Sensacyjny przeciek! Hajto próbuje przekonać PZPN do swojej kandydatury

Tak fatalnej atmosfery wokół reprezentacji Polski, jaka panuje obecnie, trudno się było spodziewać po awansie do 1/8 finału mundialu w Katarze. Przyczynił się do tego fatalny styl gry drużyny narodowej, a także afera związana z niebotycznej wysokości premią obiecaną przez rząd i... ostatecznie anulowaną.

Ostatnie dni i tygodnie pokazały, że sztuka prowadzenia drużyny narodowej to również umiejętność ułożenia poprawnych relacji z mediami. Michniewiczowi tego elementu w zawodowy warsztacie zabrakło. I niewykluczone, że m.in. za to zapłaci dymisją.

W toczącej się dyskusji pojawił się pomysł, by do sztabu kadry dokooptować osobę, która byłaby odpowiedzialna za kontakty z dziennikarzami. Miałaby pełnić rolę "zderzaka", by nieco odciążyć w tym aspekcie głównodowodzącego reprezentacją.