Sensacyjny kierunek dla Wojciecha Szczęsnego. Były triumfator Ligi Mistrzów chce Polaka

W Juventusie nie ma już miejsca dla Szczęsnego? Nieładny ruch "Starej Damy"

Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" informował niedawno, jak brutalnie został potraktowany Szczęsny. Od osób wewnątrz klubu po Euro 2024 miał usłyszeć, że "może już nie wracać". Do Polaka został oddelegowany trener przygotowania fizycznego, z którym gracz ma przygotowywać się do kolejnej kampanii. To kolejny cios dla 34-latka, bo został zupełnie pominięty przy planowaniu letniego tournee przygotowawczego. To jasny krok, pokazujący, że Szczęsny nie ma po co pokazywać się z powrotem na Allianz Stadium.