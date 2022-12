Sensacyjny kandydat na trenera Polaków! "Chętnie by tę pracę wziął"

Renard zresztą dał się poznać z dobrej strony już wcześniej, najpierw doprowadzając Zambię do triumfu w Pucharze Narodów Afryki, a potem powtarzając ten sukces z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Prowadził też reprezentację Angoli i Maroka, trzykrotnie był wybierany najlepszym trenerem Afryki .

Po mundialu zadeklarował, że jest gotowy na większe wyzwania i pracę z mocniejszą reprezentacją. Szybko zaczęto łączyć go z pracą w Polsce, choć były to raczej pobożne życzenia niż realne możliwości. Okazuje się jednak, że coś jest na rzeczy, co potwierdził Bożydar Iwanow.