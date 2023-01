Sensacyjny kandydat na następcę Michniewicza. On elektryzuje najbardziej

PZPN negocjuje z Gerrardem - ta informacja zaintrygowała nawet angielskie media

Informacja o rozmowach PZPN-u z Gerrardem poruszyła nie tylko polskie środowisko piłkarskie. Rozgrzał się telefon, zaczęli do mnie wydzwaniać koledzy po fachu z angielskich gazet. "Czy to prawda, że przymierzacie Gerrarda do roli selekcjonera Roberta Lewandowskiego?" - pytali.

Negocjacje z Gerrardem przypominają te z Fabio Cannavaro sprzed roku

Po odejściu z Guangzhou Evergrande we wrześniu 2021 r. Fabio nie kontynuuje praktyki trenerskiej. I chwilowy powrót na pierwsze strony, głównie polskich gazet, nie pomógł mu w powrocie do zawodu.

Kandydatury Petkovicia i Bento wyglądają znacznie poważniej

Paulo Bento na celowniku. Dariusz Mioduski rozmawiał już z nim w 2015 r.

Pierwszym jest styl, w jakim grała Korea Południowa, z którą rozstał się z klasą po MŚ w Katarze. Drugie, jeszcze ważniejszy: Paulo Bento był poważnym kandydatem na trenera Legii jesienią 2015 r., gdy ostatecznie postawiła ona na Stanisława Czerczesowa. Co ma piernik do wiatraka? Właściciel Legii Dariusz Mioduski, który wtedy rozmawiał z Bento jest dziś ważnym doradcą prezesa Kuleszy. Dość przypomnieć, że uczestniczył nawet w posiedzeniach zarządu PZPN-u, na którym przesłuchiwany był Czesław Michniewicz, gdy ważyły się losy byłego już selekcjonera. Kulesza liczy się ze zdaniem prezesa Mioduskiego.

Nie mamy selekcjonera, a za 57 dni trzeba wysłać powołania do kadry

Wbrew pozorom czas nagli. Nowemu selekcjonerowi, którego nadal nie mamy, do rozesłania powołań na eliminacje do ME z Czechami i Albanią zostało tylko 57 dni. Na skompletowanie sztabu, poznanie piłkarzy, podróżowanie do nich może nie wystarczyć.