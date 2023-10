Sensacyjny kadrowicz zachwycił w debiucie. Tuż po meczu ocenił swój występ

Czwartkowy wieczór 12 października na zawsze pozostanie w pamięci Patryka Pedy, który zadebiutował w oficjalnym meczu dorosłej reprezentacji Polski. Obecność w drużynie narodowej obrońcy, który na co dzień występuje na poziomie Serie C, wywołała niemałe poruszenie w polskiej przestrzeni publicznej. Młody defensor udowodnił jednak, że uznanie trenera Michała Probierza nie było przypadkowe, a on sam rozegrał naprawdę solidny mecz. Tuż po końcowym gwizdku sędziego w rozmowie z TVP Sport podkreślił, jaki uczucia towarzyszyły mu w stracie eliminacyjnego starcia.