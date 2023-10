Sensacyjny debiutant walczy z chorobą. "Informacje były mało optymistyczne"

Powołanie Patryka Pedy było najbardziej sensacyjnym z pierwszych rozesłanych przez nowego selekcjonera Michała Probierza. Rzadko zdarza się gra zawodnika z trzeciego poziomu rozgrywek (Peda występuje we włoskim SPAL w Serie C) w barwach narodowych. Pobyt obrońcy na zgrupowaniu nie ograniczył się do treningów, Probierz odważnie wystawił go w podstawowym składzie w meczu z Wyspami Owczymi (2-0 dla Polski) na newralgicznej pozycji środkowego obrońcy. 21-latek nie uląkł się szansy i zebrał bardzo pochlebne recenzje, w tym od Zbigniewa Bońka, który napisał na portalu X: "Peda najlepszy - inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie".

Niewiele osób wie o krętej drodze jaką musiał przejść Patryk Peda, aby zadebiutować w Bialo-Czerwonych barwach na najwyższym poziomie. Kilka lat temu niespodziewanie odszedł jego ojciec, który był najwierniejszym kibicem:

- Pamiętam, że tego dnia graliśmy na wyjeździe z Bolonią w ramach Primavery. Bardzo się cieszyłem, bo wygraliśmy. Po meczu zawsze pierwszy telefon był do taty. Zadzwoniłem - nie odebrał. Wysłałem SMS - nie odczytał. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale przecież mogło być mnóstwo powodów... Dopiero wieczorem dowiedziałem się, że tata odszedł. Dziś jestem już z tym pogodzony. Tak funkcjonuje świat i trzeba iść do przodu. Wierzę, że tata ciągle jest przy mnie - mówił młody zawodnik.

Patryk Peda walczy z cukrzycą typu 1

Ale to nie wszystko. Dziewięć lat temu, w wieku 12 lat Peda dowiedział się, że ma cukrzycę typu 1. Jest to choroba, w której komórki odpornościowe atakują trzustkę, niszcząc wytwarzaną przez nią insulinę.

W konsekwencji narząd nie jest w stanie wydzielać tego ważnego hormonu samodzielnie — pacjent przez całe życie musi dostarczać sobie insulinę zewnętrznie, tj. w formie zastrzyków, które w ciągu dnia aplikuje kilkukrotnie. Oprócz tego musi stale i regularnie kontrolować poziom glukozy we krwi i uważać na to, co je.

"Pierwsze informacje były mało optymistyczne. Zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle będę mógł jeszcze grać w piłkę" — wspomina piłkarz. Wszystkie plany i marzenia mogły ulecieć w jednej chwili. Nie mogłem uwierzyć, że to możliwe. Starałem się nawet o tym nie myśleć. Od razu zaczęliśmy szukać rozwiązań i dalsza historia potoczyła się w dobrym kierunku" — opowiadał Patryk Peda.

"Nie powiem, że cukrzyca mi pomaga, bo to jednak choroba, ale dzięki niej lepiej znam swój organizm. Wielu ludzi nic na temat cukrzycy nie wie i ma skojarzenia, że przy niej nic nie można robić i albo siedzisz w domu, albo jesteś w szpitalu. Potem wszyscy mi mówili, że przy tej dolegliwości sport nawet pomaga, bo jestem w ciągłym ruchu, cukry są na niższym poziomie i nie muszę tak często sięgać po insulinę" — wyjaśniał w rozmowie z Weszlo.com.

W niedzielę, 15 października o 20:45 Polacy podejmą Mołdawię na Stadionie Narodowym i wiele wskazuje, że Peda znów wyjdzie w podstawowym składzie. Jak powiedział po meczu z Wyspami Owczymi Michał Probierz: "znów mamy wszystko we własnych rękach".

Maciej Słomiński, INTERIA

Patryk Peda / Beata Zawadzka / East News

Patryk Peda zanotował oficjalny debiut w reprezentacji Polski. Obrońca zebrał masę dobrych opinii, bo jego gra była naprawdę obiecująca. / @wielechowski_sebastian/AGENCJA SE/East News / East News

Patryk Peda (z lewej) i Filip Szymczak / Cinzia Camela / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP