Sensacyjny debiutant Probierza? Mówi płynnie po włosku. Czeka na pierwsze powołanie

Jeśli niezachwiana wiara we własne możliwości rzeczywiście jest podstawą każdego sukcesu, to właśnie powiało obietnicą triumfu z Półwyspu Apenińskiego. - Reprezentowanie kraju jest dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy w karierze. Na pewno bym się nie obraził, gdyby zadzwonił do mnie trener Probierz. Nie byłbym smutny, gdybym musiał przeskoczyć U-21 - mówi w rozmowie z TVP Sport Kacper Urbański, 19-letni pomocnik Bolonii.