Decyzja Michała Probierza o tym, by Jakub Moder nie znalazł się w kadrze meczowej na finał baraży z Walią, wywołała spore zdziwienie wśród kibiców. Finalnie wybór się obronił, bowiem Polska po rzutach karnych awansowała do finałów ME 2024. Teraz do sytuacji odniósł się sam Moder, który zaczął regularnie grać w Premier League.