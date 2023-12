Starcie Jakuba Koseckiego oraz Łukasza "Tuszola" Tuszyńskiego zostało ogłoszone podczas sobotniej fali Fame Reborn, tuż przed walką wieczoru. Jak podano, obaj zmierzą się ze sobą w klatce już 10 lutego podczas gali Fame MMA 20, która zostanie zorganizowana w Krakowie.

Jakub Kosecki oraz Łukasz "Tuszol" Tuszyński mieli już nawet okazję, by stanąć w oktagonie twarzą w twarz. Przy okazji mieli okazję, by wypowiedzieć kilka słów do kibiców zebranych w łódzkiej Atlas Arenie.

Jako sportowiec na pewno szanuję przeciwnika. Chcieliście show, nie mogliście lepiej trafić. Niejeden sektor uciszałem i znów mogę to zrobić ~ powiedział Jakub Kosecki

- Chcesz wejść do internetu, to się przeżegnaj - zripostował go Łukasz "Tuszol" Tuszyński.

Jakub Kosecki to były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Śląska Wrocław, a obecnie zawodnik klubu KTS Weszło. Na koncie ma pięć występów w reprezentacji Polski. 33-latek dołącza do grona przedstawicieli świata futbolu, który postanowili spróbować swoich sił we freak fightach. Wcześniej na taki krok zdecydowali się także między innymi Tomasz Hajto czy Piotr Świerczewski.

W walce wieczoru gali Fame Reborn - toczonej w formule dwa na dwa w boksie - doszło do kuriozalnych scen. Po tym, jak Sebastian Fabijański został kontuzjowany, a Sylwester Wardęga zdyskwalifikowany za uderzenie leżącego już rywala, na placu boju zostali tylko Wojciech Gola oraz Tomasz Olejnik. Ten drugi był obijany przez włodarza federacji Fame MMA, który jednak nie chciał boleśnie znokautować rywala. Tomasza Olejnika uratował ostatecznie jego narożnik, wrzucając do klatki biały ręcznik.

