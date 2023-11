Sensacyjne ustalenia. Najpierw Milik, a teraz Lewandowski. Trudno uwierzyć, ale to prawda

Reprezentacja Polski z fatalnym bilansem zakończyła grupową fazę eliminacji Euro 2024. "Biało-Czerwoni" nie zdołali zająć jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie E, co oznacza, że nie uzyskali bezpośredniego awansu do przyszłorocznych ME. Drużyny nie pociągnął w stronę turnieju finałowego Robert Lewandowski, który w poprzednich latach brnął przez kwalifikacje jako postrach bramkarzy. Tym razem - jak informuje UEFA - oddawał średnio... jeden celny strzał na mecz.