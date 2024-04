Były piłkarz reprezentacji Polski i uczestnik mistrzostw świata z 1978 roku, a potem trener między innymi Wisły Kraków , Jagielloni Białystok czy Górnika Zabrze , w pamięci kibiców mocno zapisał się jako selekcjoner kadry narodowej. Po tym, jak objął ją w 2013 roku, zdążył poprowadzić "Biało-Czerwonych" do kilku historycznych sukcesów, między innymi pamiętnego zwycięstwa z Niemcami w Warszawie czy występu w ćwierćfinale mistrzostw Europy w 2016 roku.

Zaskakująca oferta dla Adama Nawałki. Były reprezentant ujawnia szczegóły

Adam Nawałka rozstał się z kadrą dopiero w lipcu 2018 roku , po nieudanym występie reprezentacji na mundialu w Rosji. Polska szybko pożegnała się wówczas z imprezą. Z tylko jednym zwycięstwem na koncie zajęła ostatnie miejsce w Grupie H , za rywali mając Kolumbię, Japonię i Senegal. To sprawiło, że PZPN podziękował selekcjonerowi za współpracę, a ten w listopadzie objął stery w pierwszej drużynie Lecha Poznań .

Długo miejsca w Kolejorzu jednak nie zagrzał. Zespół nie odnosił satysfakcjonujących wyników, więc już po czterech miesiącach i zarazem jedenastu meczach zarząd zdecydował o zwolnieniu Adama Nawałki, mimo że jego kontrakt obowiązywał do czerwca 2021 roku. Od tego czasu obecnie 66-latek wypadł z karuzeli trenerskiej i pozostaje bez pracy. Zanosiło się co prawda na jego powrót do kadry narodowej, gdy po nagłej rezygnacji Paulo Sousy był brany pod uwagę jako jeden z kandydatów na selekcjonera. Ostatecznie jednak stanowisko objął wtedy Czesław Michniewicz.