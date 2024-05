Sensacyjne powołanie prosto z Ekstraklasy? Media: Szalony plan Michała Probierza

Michał Probierz niemal od samego początku przygody z polską kadrową potrafił nie raz zaskoczyć swoimi decyzjami i wyborami personalnymi. Już podczas pierwszego zgrupowania zdecydował się na odstawienie Jana Bednarka kosztem Patryka Pedy , grającego na co dzień w Serie C. Ponadto w ostatnim czasie w jego drużynie brakowało miejsca m.in. dla Arkadiusza Milika .

Do rozpoczęcia mistrzostw Europy pozostał już nieco ponad miesiąc, a kibice i eksperci siedzą jak na szpilkach w oczekiwaniu na oficjalne powołania Michała Probierza. Selekcjonerzy zobligowani są do podania kadr maksymalnie do 7 czerwca. Trener biało-czerwonych planuje ogłosić swoje decyzje zaraz przed rozpoczęciem ostatniego zgrupowania przed EURO 2024, 2 czerwca.