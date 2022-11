Sensacyjne powołanie na mundial z Ekstraklasy? To może być ten zawodnik

Powołania na duże imprezy mają to do siebie, że często przynoszą ze sobą mniejsze lub większe sensacje. Niewykluczone, że w tym roku takim zaskoczeniem będzie obecność Michała Skórasia w 26-osobowej kadrze reprezentacji Polski, która uda się do Kataru. Zdaniem portalu "Meczyki" kluczowa w jego przypadku będzie dyspozycja w samej końcówce rundy.