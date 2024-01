Probierz zagiął parol na Jakuba Kałuzińskiego. "Jest kandydatem do gry w kadrze"

W obszernej rozmowie z portalem Polskiego Związku Piłki Nożnej - laczynaspilka.pl, Michał Probierz zwrócił uwagę, że w przypadku jego samego oraz najbliższych współpracowników nie było mowy w styczniu o odpoczynku. To nie był miesiąc resetu po intensywnej jesieni, tylko należało nadal zakasać rękawy, bo czasu do "godziny zero" pozostało niewiele. Przy czym ta praca wyglądała oczywiście trochę inaczej niż w "okresie startowym", co zaakcentował selekcjoner Orłów.