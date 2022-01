Reprezentacja Kosowa, podobnie jak Polski, szuka nowego selekcjonera. Tymczasowym trenerem kadry jest Primoz Gliha, ale szefowie kosowskiej federacji poszukują szkoleniowca na stałe. "Koha Ditore", największy dziennik z Kosowa, donosi o tym, że zainteresowani pracą w kadrze są Nawałka i Roberto Donadoni. Przypomnijmy - Włoch, według naszych informacji, zgłosił się również do PZPN i wyraził chęć prowadzenia polskiej kadry.

"Donadoni i Nawałka złożyli swoje CV, ale federacja rozważa każdą opcję" - powiedział anonimowo przedstawiciel tamtejszej federacji, który dodał, że ostateczna decyzja wciąż nie zapadła.



Reklama

Adam Nawałka wróciłby po wielomiesięcznej przerwie

Gdyby Nawałka podjął pracę w reprezentacji Kosowa, byłby to dla niego powrót do pracy w zawodzie trenera po wielomiesięcznej przerwie. Były selekcjoner polskiej kadry ma za sobą nieudany epizod w Lechu Poznań, a w mediach mówi się, że jest aktualnie głównym kandydatem do powrotu do reprezentacji Polski.



BS





Czytaj także

Nie żyje wieloletni piłkarz Wisły Kraków i jednokrotny reprezentant Polski

Była gwiazda AC Milan selekcjonerem Polaków? Boniek wyśmiewa ofertę

"Śmierdzące jajo" dla Kuleszy? Mocne słowa byłego kadrowicza