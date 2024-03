Sensacyjna decyzja. Trener nagle opuścił sztab reprezentacji Polski. PZPN potwierdza

Ja mam wewnętrzne przeczucie, że będzie dobrze. Mocno też w to wierzę. Oczywiście, musimy to pokazać na boisku już w tym pierwszym meczu. Wejść dobrze w spotkanie, grać to, co chcemy. Nie pozwalać przeciwnikowi na zbyt wiele swobody, tylko mieć to pod kontrolą. I mam poczucie wewnętrzne, że będzie dobrze

~ przyznał kapitan reprezentacji Polski