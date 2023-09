Sensacyjna decyzja Santosa. Skreślił dwóch piłkarzy. Jeden miał być gwiazdą

Fernando Santos powołał 25 zawodników na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią. Podczas wczorajszej konferencji prasowej mówił, że wszyscy piłkarze są zdrowi i gotowi do gry. A to oznaczało, że z listy piłkarzy zgłoszonych do czwartkowego meczu musiał skreślić dwa nazwiska.