- Bardzo często słucham, jak ciągle mówi się, że ta kadra jest nieustabilizowana. Generalnie 15-16 zawodników jest regularnie na każdym zgrupowaniu. Jeżeli chodzi o ustawienie meczowe, ośmiu mniej więcej cały czas należy do piłkarzy podstawowych i to oni grają - powiedział Michał Probierz podczas konferencji prasowej, otwierającej zgrupowanie reprezentacji Polski.

Rzeczywiście, idąc tropem jego słów, śmiało wytypować można kilku pewniaków do wyjścia od pierwszej minuty na Portugalię. A są to: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Kacper Urbański, Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Jan Bednarek oraz Paweł Dawidowicz.

Faworytem do gry w linii ataku u boku Roberta Lewandowskiego zdaje się być Karol Świderski. 27-latek ma za sobą kapitalny okres. W trzech ostatnich meczach w MLS strzelił cztery gole dla Charlotte FC, dokładając do tego także jedną asystę. Po spotkaniu z Chicago Fire został nawet wybrany MVP, a następnie... odbyła się jego "koronacja" .

Kilku pewniaków i kilka znaków zapytania. Jak reprezentacja Polski zagra z Portugalią?

W linii pomocy Probierz może za to postawić na nieco bardziej zaskakujące, ba - sensacyjne wręcz rozwiązanie. Sporo bowiem mówi się o tym, że od pierwszej minuty zagra absolutny debiutant - Maxi Oyedele. I mimo zaskoczenia, widać tu... pewną logikę. Bo podkreślmy, że jest to jedyny nominalny defensywny pomocnik powołany przez selekcjonera. Jeśli ten postawi na wariant mniej ryzykowny, będziemy prawdopodobnie świadkami dalszych testów Piotra Zielińskiego na tej pozycji, choć ich pierwsza odsłona wypadła negatywne. Skorzystałby na tym pewnie Sebastian Szymański, wskakując do wyjściowej jedenastki, o ile pozwoli mu na to stan zdrowia.