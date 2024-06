Reprezentacja Polski, która do turnieju finałowego Euro 2024 dostała się poprzez dwustopniowe baraże, przystępowała do rywalizacji bez większej presji. Z uwagi na ścieżkę kwalifikacji trafiła do czwartego koszyka i została "w ciemno" (jako zwycięzca ścieżki barażowej) przydzielona do Holandii, Austrii i Francji. "Grupa śmierci"? Być może, choć pocieszano się dobrze znanym stwierdzeniem, że "dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe". W naszym przypadku, niestety, nieprawdziwym.

