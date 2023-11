Czesi wywieźli w piątek cenny remis 1:1 z PGE Narodowego . Strata punktów przez reprezentację Polski oznaczała, że straciliśmy już szanse na bezpośredni awans na Euro 2024 . Tymczasem nasi rywale wrócili w dobrym nastroju do domów - wiedzieli bowiem, że w poniedziałkowym meczu z Mołdawią wystarczy im remis , by zapewnić sobie miejsce na przyszłorocznym turnieju.

Po starciu z Polakami czeskiej kadrze doszło do afery. Vladimir Coufal, Jan Kuchta oraz Jakub Brabec zostali wyrzuceni z drużyny , a do sieci trafiło nagranie z ich nocnej eskapady. To jednak na szczęście selekcjonera Jaroslava Silhavy'ego nie wytrąciło z rytmu jego podopiecznych.