Selekcjoner Walii już straszy Polaków. Przypomina jeden kluczowy fakt

We wtorek wieczorem wszystko będzie jasne. Walia czy Polska? Na Cardiff City Stadium tylko jedna z tych drużyn fetować będzie awans do finałów Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz twierdzi, że zdecydowanym faworytem konfrontacji pozostają Wyspiarze. Gospodarze zdają się podzielać to zdanie. Trener Rob Page zwraca uwagę na kluczowy jego zdaniem fakt. - Dwa lata temu awansowaliśmy do mundialu po barażach, mimo że nie wszyscy moi zawodnicy grali regularnie w klubach. Teraz jest inaczej - zaznacza z satysfakcją.