Selekcjoner w pracy skoro świt. Ważna informacja z samego rana

W środę podczas konferencji, na której Probierz został przedstawiony, jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski zapowiedział, że przed nim bardzo pracowity okres. Wkrótce musi m. in. wysłać powołania na kolejne mecze eliminacji mistrzostw Europy. Wspólnie z PZPN musi też znaleźć zastępcę na stanowisku trenera reprezentacji do lat 21 , którą prowadził przez ponad rok.

W bramce Legii zagrał jego już były podopieczny Kacper Tobiasz , który jest regularnie powoływany do reprezentacji U-21. I właśnie m. in. z bramkarzem Probierz spotkał się po spotkaniu, a już w piątek rano podziękował za wspólną pracę. Internauci zwrócili uwagę, że informację w mediach społecznościowych opublikował z samego rana, jeszcze przed godziną 6 - o 5:59.

Probierz podziękował kadrze do lat 21

"Na ręce kapitana dziękuję za 14 miesięcy pracy ze wspaniałą grupą ludzi. Czas doświadczeń i jesteście gotowi do kwalifikacji ME. Atmosfera i umiejętności zaprowadzą was na ME" - napisał Probierz.