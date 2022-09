Selekcjoner reprezentacji Walii: Zapomnijcie o mundialu. Liczy się tylko wygrana w niedzielę

Porażka Anglików i skandal obyczajowy w brytyjskich mediach

Dzień po przegranej Anglików z Włochami media z Wielkiej Brytanii skupiają się na krytyce piłkarzy Garetha Southgate’a. "Cholernie okropne" - grzmi na całą stronę brytyjski brukowiec "The Sun".

"Jeden mecz od mistrzostw świata, a Harry Kane i spółka od 450 minut nie zdobyli gola z otwartej gry" - załamuje się "The Sun".

W podobnym tonie lamentują inne angielskie gazety, choć "Daily Mirror" zwietrzył inną sensację. "Seks Grealisha z kobietą na imprezie Mendy’ego, na której została zgwałcona" - krzyczy nagłówek z pierwszej strony gazety. "As reprezentacji Anglii Jack Grealish ‘spał z ofiarą gospodarza’ - usłyszała ława przysięgłych" - pisze angielska gazeta.

Wobec sensacyjnej degradacji "Synów Albionu" z dywizji A oraz kolejnych obyczajowych afer - nadchodzące spotkanie Walii z Polakami nie budzi w głównych mediach specjalnego zainteresowania.

Walia - Polska. Rob Page: To dla nas finał

Więcej miejsca spotkaniu o utrzymanie w dywizji A poświęca walijski "Western Mail". Tam selekcjoner Walijczyków Rob Page deklaruje, że dla jego zespołu mecz z Polakami będzie "finałem" tegorocznych zmagań w Lidze Narodów. To dla niego także ostatni mecz o punkty przed nadchodzącymi mistrzostwami świata. Grę w nich "Smoki" zapewniły sobie pokonując w barażu Ukrainę.

"Western Mail" przekonuje, że Page robi wszystko, by jego zespół skupił się na meczu z Polską, zamiast myśleć o zbilżającym się mundialu.

- To dla nas świetna lekcja - mówi o czwartkowym spotkaniu z Belgią selekcjoner Walii. - Nie mogliśmy atakować wysokim pressingiem, bo Belgia błyskawicznie nas mijała. Zmieniliśmy to w przerwie i nasza gra wyglądała lepiej - tłumaczy.

Później Page skupia się już na nadchodzącym meczu z Polską.

- To dla nas finał. Zapomnijcie o mundialu, liczy się tylko wygrana w niedzielę - zapowiada selekcjoner naszych niedzielnych rywali.

W podobne tony uderza kapitan Walijczyków Gareth Bale.

- Powiedzieliśmy sobie, że to bardzo ważne, by wygrać z Polską i uniknąć ostatniego miejsca w grupie. Teraz wszystko sprowadza się do tego meczu.

- To była mądra decyzja, by z Belgią nie grać od początku, ale bardzo zależało mi na tym, by pojawić się jak najszybciej i pomóc zespołowi - dodał, odnosząc się do meczu z Belgią, w którym na boisku pojawił się z ławki rezerwowych.

Z Cardiff Wojciech Górski