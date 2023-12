Selekcjoner reprezentacji Polski pochowany w Łodzi. "Zawsze się uśmiechał"

O trenerze pamiętano też w Krakowie. Janusz Kozioł w imieniu prezydenta złożył wieniec. Trener Łazarek był trenerem Wisły. - Przyjaźniliśmy się od tamtych czasów. Jeszcze dziesięć dni przed śmiercią dzwonił do mnie, by złożyć życzenia urodzinowe i imieninowe - mówił Kozioł. - Choć Wojtek zmarł i wspominaliśmy go, to nie dało się nie śmiać. On zawsze by uśmiechnięty i dla wszystkich serdeczny.