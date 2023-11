"Nasze szanse wyjścia z grupy? Dopóki piłka jest w grze, to trzeba wierzyć. Mamy przed sobą mecz z Argentyną i chcemy go wygrać" - powiedział Marcin Włodarski, selekcjoner reprezentacji Polski U-17, która występuje na mistrzostwach świata w Indonezji. We wtorek "Biało-Czerwoni" doznali drugiej porażki w grupie, tym razem z Senegalem. Rywale zwyciężyli 4-1, a spotkanie było przerwane z powodu burzy.