Mielcarski spotkał się z Kuleszą

Jak usłyszeliśmy, we wtorek nie zapadły ostatecznie żadne konkretne decyzje. Obie strony dały sobie za to czas do namysłu. A to oznacza, że temat jest otwarty i rozwojowy. Jedno jest pewne: wszystkim zależy na tym, aby finał rozmów nastąpił jeszcze przed marcowym zgrupowaniem kadry (czyli przed eliminacyjnymi meczami z Czechami i Albanią).