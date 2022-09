Selekcjoner Czesław Michniewicz zaczepił Igę Świątek. Chodzi o "paletkę"

To ewidentne nawiązanie do memów, które zrobiły w Polsce dużą karierę. Najczęściej widać na nich Roberta Lewandowskiego, który podłamany obserwuje mecze Igi Świątek i mówi coś w stylu: Miałem być sportowcem roku, ale jest ta małolata z "paletkom".

Iga Świątek i Robert Lewandowski to dwoje wyróżniających się sportowców w Polsce, którzy zimą z powodzeniem mogą powalczyć o miano Sportowca Roku w naszym kraju. Tenisistka już sporo osiągnęła, wygrała French Open i US Open, była też w półfinale Australian Open. To jej bodaj najlepszy rok w karierze, więc jest faworytką. Jednakże Robert Lewandowski robi sporą karierę w FC Barcelona, a Polska jeszcze nie rozpoczęła mundialu w Katarze.

Selekcjoner Czesław Michniewicz odniósł się na Instagramie do tych żartów.

"Starszy pan z paletkom" - napisał do Igi Świątek [błąd celowy, nawiązujący do memów]. - Konkurencja nie śpi.

Polski selekcjoner znany jest z tego, że sporo czasu spędza na korcie, a tenis jest jego pasją i często w niego gra. Jego wpis skomentowało wiele osób, które też kochają te grę. "Trenerze, to kiedy ustawiamy się na sparing???" — napisał np. Maciej Dowbor. "Po mistrzostwach świata; pod warunkiem, że będę mógł wrócić do kraju, a nie szukać azylu" — odparł Michniewicz.

Iga Świątek i Robert Lewandowski odnieśli się już do memów na swój temat, które krążą w sieci. - Mnie śmieszą. Mam nadzieję, że nie sprawiają przykrości Robertowi. Jeszcze ich sobie nie wysyłamy, nie jesteśmy na takim etapie - komentowała Iga Świątek. Robert Lewandowski odparł zaś, że jest nimi ubawiony, a kilka jest naprawdę topowych.

