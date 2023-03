- Jestem w lepszym położeniu. Po pierwsze pracuję z kadrą od lat. Poza tym jestem Czechem. Znam się dobrze z chłopakami, nie ma bariery językowej. Nie wiem, jak działa to w Polsce, trudno mi oceniać. Ale Santos to dobry i doświadczony trener. To samo można powiedzieć o polskich zawodnikach. Więc moja przewaga jest minimalna

- Fernando Santos? Szacun. Szanuję go za jego doświadczenie i sukcesy odniesione z reprezentacją. Na pewno pomoże polskiej drużynie swoim dystansem i doświadczeniem. Jeśli chodzi o nieobecność Patrika Schicka - to wielka strata. Komu go nie brakuje. Razem z Robertem Lewandowskim walczył o tytuł najlepszego strzelca Bundesligi. Brakuje więc go, ale mamy innych napastników - dodał.