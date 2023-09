Selekcjoner coś podejrzewał, zabrakło dowodów. "Tu nie wszyscy grają razem"

[Janusz] Nawrocki bardzo się napracował i zmieniłem go, zmęczonego w 65 minucie. Powiedział schodząc z boiska, że w ośmiu nie ma szans wygrać tego meczu". W drugiej książce "On, Strejlau", długiej rozmowie przeprowadzonej przez Jerzego Chromika (2018), Andrzej Strejlau dodawał: "Nigdy nie dowiem się, jak było naprawdę, ale zostałem ostrzeżony, że Szwedzi rezerwują bankiet grubo przed meczem. Kurier z Sztokholmu, rugbista o polskich korzeniach, miał wszystko załatwić, dotarło to też do PZPN i na obiad do restauracji wpadli Jerzy Domański z Górskim. Dali reprezentantom do zrozumienia, że jest domniemanie winy. Pewności jednak nie ma.

~ Andrzej Strejlau, "Autobiografia"