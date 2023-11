Muszę się zapytać o to moich kolegów sędziów, bo pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, że zawodnik nie może stać na spalonym i arbiter go wygania. Po to trenujemy pewne stałe fragmenty gry, by potem to robić, a sędzia zbił z tropu wszystkich. Jeszcze nie zdarzyło mi się, by sędzia zwrócił uwagę zawodnikom na to, że stoją na spalonym

~ przyznał otwarcie po meczu Polska - Czechy selekcjoner Michał Probierz